Також росіяни не будуть задовольнятися окупацією лише частини території України.

Російська Федерація не збирається припиняти геноцидну війну, оскільки прагне повного знищення України та українців.

Таку думку висловив військовий Ігор Луценко під час інтерв’ю для каналу "Відверто" в Youtube. Луценко відзначив, що позиція Росії у війні залишається незмінною, бо помічник президента РФ Володимир Мединський заявляв про готовність "воювати вічно".

"Тобто, ми зараз на початковому етапі російсько-української війни. Треба готуватися до найгіршого сценарію, і цей сценарій було відверто озвучено ворогом. І тому, Трамп, відомий тим, що робить екстравагантні заяви. От екстравагантна заява, у цьому разі, теж нам зрозуміла. Ніякі росіяни 8 серпня ніяким чином не зупиняться", - наголосив Луценко.

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Також він прокоментував заяву президента Чехії Петера Павела про те, що тимчасова окупація українських земель Росією може стати ціною виживання України як суверенної держави.

"Впевнений, і, це підтверджено багатьма висловами і позиціями російської сторони у тому, що їхня мета – це геноцид України та українців. І у цій меті тимчасова окупація – це лише тимчасова окупація. Тобто, тимчасова вона в наш бік, а не в їхній. Тимчасова означає, що вони тимчасово окупують, а далі будуть все окуповувати. Потім знову підуть далі. Тому, ніяким чином ми не відкупимося від Росії частковими поступками. Ми мусимо розуміти, що російська нація хоче, аби українська нація зникла. Це консенсус, який штовхає Росію у війні далі й далі, і їм це все подобається", - констатує Луценко.

На його думку, єдине, що не влаштовує загарбників, це темпи окупації України, але вони розуміють ці "складності на шляху, і готові терпіти".

Луценко підкреслює, що Україні треба орієнтуватися саме на цей план росіян, і виходити з того, що вони будуть усіляко намагатися знищувати українців.

Ультиматум Трампа Росії

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив для Росії дедлайн до 8 серпня на припинення війни проти України. Президент США пригрозив РФ високими тарифами та вторинними санкціями, якщо не припиняться вбивства в Україні.

Водночас, за даними Reuters, російський диктатор Володимир Путін не хоче згортати війну проти України, оскільки російська армія просувається на фронті, а становище України є складним. Також російський Генштаб запевнив Путіна у тому, що український фронт розвалиться через два-три місяці.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел висловив думку, що на Заході хочуть, аби Україна вижила як суверенна нація. У цьому зв’язку, на його думку, якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то це прийнятна ціна.

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