Генштаб РФ переконав Путіна, що українська оборона от-от розвалиться.

Російський диктатор Володимир Путін, напевно, проігнорує ультиматум президента США Дональда Трампа і продовжить свою війну проти України, попри погрози новими санкціями. Про це в коментарі Reuters розповіли джерела, наближені до Кремля.

Так, один зі співрозмовників видання розповів, що взагалі-то Путін стурбований новим погіршенням відносин з керівництвом США. Він все ще сподівається, що Росія знову зможе стати дружньою країною для Америки та відновить торгівлю із Заходом.

Разом з тим Путін не хоче згортати війну проти України, оскільки російська армія просувається на фронті, а становище України є складним. За словами джерела, ані російський народ, ані російська армія начебто не зрозуміють, якщо Путін зараз зупиниться.

Відео дня

Як розповів співрозмовник Reuters, російський Генштаб запевнив Путіна у тому, що український фронт розвалиться через два-три місяці.

Другий співрозмовник Reuters теж каже, що кремлівський лідер загалом цінує стосунки з Трампом і не хоче його гнівити, але війна проти України для Путіна є головним пріоритетом, тож Кремль "не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп".

Третя особа, знайома з думкою Кремля, сказала, що метою Росії є повне захоплення усіх чотирьох регіонів України, які Путін вписав у російську конституцію три роки тому. Доки ця мета не досягнута, а російська армія має просування на фронті, Кремль не бачить логіки в зупинці війни.

За словами одного зі співрозмовників видання, в Кремлі також мають сумніви, що Трамп взагалі виконає свій ультиматум. "Він і раніше погрожував", а потім нічого не робив, або змінював свою думку, кажуть російські джерела. Крім того, у Москві не можуть собі уявити, що Китай припинить купувати російську нафту за вказівкою Трампа.

Перше російське джерело також розповіло, що зараз Путін поступово втрачає інтерес до пропозиції США, зробленої в березні: що Вашингтон, в обмін на повне припинення вогню в Україні, зніме з Росії санкції, а також визнає Крим частиною Росії де-юре, а решту окупованих територій – де-факто. За словами джерела, ця пропозиція була "фантастичним шансом", але виявилося, що зупинити війну набагато складніше, ніж її розпочати.

Ультиматум Трампа Росії: останні новини

Матеріал доповнюється...