'Прощання з Донбасом': українці, які втратили дім, бояться 'швидкого миру' Трампа, - WP

Мешканці Донбасу, які втекли від війни, не довіряють обіцянкам — для них це означає втрату дому, а не повернення до життя.

Попри спроби Дональда Трампа припинити війну, для багатьох українців — особливо тих, хто втратив дім через російське вторгнення — це звучить як черговий політичний блеф, пише The Washington Post.

Сім місяців поспіль Трамп заявляє про свій намір завершити війну в Україні, однак у самій країні його ініціативи сприймають із глибокою недовірою. Українці, які були змушені залишити окуповані території. Вони надто добре знають, що означає "мир", укладений на чужих умовах.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році життя в прифронтових містах перетворилося на щоденну боротьбу за виживання. Обстріли, заміновані дороги, зруйнована інфраструктура та постійна небезпека — це реальність, у якій десятки тисяч людей жили ще з 2014 року. Серед них — Родіон та Олена Лебедєві, які залишилися в селищі Опитне, коли більшість їхніх сусідів виїхала. Подружжя вирішило залишитись, аби не кидати літніх мешканців напризволяще.

Відео дня

Але у 2022-му війна змінила все. Олена отримала важке поранення, коли осколок снаряду ледь не зачепив її спинний мозок. Родині довелося залишити дім назавжди. Тепер вони мешкають у Кривому Розі — місті, яке також регулярно атакує Росія. Війна, яку обіцяють зупинити за "24 години", вже забрала в них дім, здоров’я й відчуття безпеки.

Війна — все життя

Мирослава Гриник народилася в рік, коли почалася війна — 2014-го. Її дитинство минуло в Авдіївці під гуркіт обстрілів, а грати на подвір’ї доводилося поруч із військовими позиціями. Її родина пристосувалася до життя у воєнній зоні: навчилися ходити рибалити по безпечних маршрутах і жити з думкою, що "сьогодні не впаде снаряд".

2022 рік стер ілюзію контролю. Коли вибухи стали нестерпними, мати Мирослави — Ольга — схопила дітей і втекла на першому ж евакуаційному автобусі. Їхній дім залишився на лінії фронту, а сім’я — розділена. Батько пішов на війну, як і багато інших чоловіків із Донбасу. Повернутися до старого життя вони не можуть, бо його вже не існує.

Схожа історія — у Олени Дьячкової та її чоловіка Олександра, які понад вісім років трималися за своє помешкання в Авдіївці. Їхній дім кілька разів був пошкоджений, але кожен раз подружжя ремонтувало його, сподіваючись на мир. Навіть квіткові горщики розставляли так, щоб закривати сліди від уламків на фасаді.

Після вторгнення Олені довелося виїхати до Польщі з донькою та онуком. Олександр залишився, але пізніше таки виїхав у Синельникове, коли жити в Авдіївці стало неможливо. Тепер родина живе в центрі для переселенців під Києвом. Олена каже: навіть коли лунає повітряна тривога, вона все одно почувається ближче до дому — бо її рідні поруч.

Українці, які втратили дім, не вірять у обіцянки. Бо вже одного разу світ про них забув. І тепер вони бояться, що це станеться знову.

Ультиматум Трампа - що обіцяє Трамп

УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп дав Кремлю 10 днів на досягнення мирного припинення війни проти України. Якщо цього не відбудеться до 8 серпня, то Сполучені Штати Америки введуть масштабні санкції.

Натомість Путін заявив, що Москва "готова почекати", якщо Київ не готовий до переговорів.

Тим часом Росія не припинятиме війну проти України навіть після завершення терміну ультиматуму президента США Дональда Трампа, призначеного на 8 серпня, вважає військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Вас також можуть зацікавити новини: