За його словами, для відновлення військового потенціалу та перемосмислення помилок окупантам потрібно щонайменше 10 років.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що Росія захоче взяти реванш навіть після перемоги України у війні.

Як заявив Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук, для відновлення у військовому аспекті Росії потрібно близько 10 років. Після цього можливий реванш.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", – зазначив очільник ГУР.

Інші прогнози Буданова

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов інколи озвучує резонансні прогнози щодо перебігу війни, більшість з яких збувалися. Наприклад, 29 жовтня минулого року він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.

У розвідці пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.

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