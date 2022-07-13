На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Іран заявив про те, що не продавав Росії безпілотники для війни проти українців.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Ірану.
Відомство Хосейна Аміра Абдоллахіяна запевнило, що країна уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.
Коментуючи заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана про те, що Іран готується надати РФ до декількох сотень БПЛА, включаючи ударні БПЛА, представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що співпраця між Іраном і РФ "почалася ще до початку війни" проти України.
"І останнім часом в цьому відношенні не відбулося ніяких конкретних подій", - додав він.
За його словами, позиція Тегерана щодо війни РФ проти України "абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно".
Ситуація з дронами:
12 липня 2022 року радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що у Білого дому є інформація про те, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники.
"Наша інформація також вказує на те, що Іран готується навчити російські сили використанню цих БПЛА, а початкове тренування заплановане вже на початок липня. Неясно, чи поставив Іран вже будь-які з цих БПЛА в Росію", - сказав він.
Інформація, яку Салліван повідомив журналістам була заснована на розсекречених розвідданих.
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