Вибухи чули у Кам'янському.

Цієї ночі українські сили протиповітряної оборони відбиваються від дронів-камікадзе, які запускає загарбницька армія Російської Федерації.

Станом на 02:30 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Згідно з останніми даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, небезпека існує на таких напрямках:

група ударних дронів рухається з Бєлгородської області на Харківщину;

БПЛА у центрі Сумщини - курсом на Суми;

"Шахеди" на заході Харківщини летять курсом на захід;

БПЛА на північному заході Полтавщини - курсом на Черкащину;

БПЛА у центрі та на сході Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.

У мережі повідомляють про два вибухи, які чули у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Telegram-канал "Николаевский Ванек" писав про пуски балістичних ракет по місту, їх міг коригувати розвідувальний дрон.

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Російські обстріли України

Як відомо, у попередню ніч країна зазнала чергового масованого обстрілу з боку російських окупантів, основним напрямком удару був Старокостянтинів на Хмельниччині.

З 19:30 загарбники запустили по Україні 324 ударні дрони та імітатори, а також чотири крилаті Х-101 та три аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал".

Пуски здійснювали з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також з повітряного простору Саратовської і Липецької областей.

Вранці Повітряні сили звітували про збиття або подавлення засобами радіоелектронної боротьби 309 ударних дронів та двох ракет Х-101.

Зафіксовано влучання двох ракет та 15 ударних безпілотників у трьох локаціях, а також падіння збитих ще на кількох. Зазначалося, що ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

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