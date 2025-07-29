Зафіксовано влучання 2 ракет і 15 ударних БпЛА.

У ніч на 28 липня (із 19.30 27 липня) російська армія атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу - БпЛА, крилатими та аеробалістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Зокрема, росіяни запустили по Україні 324 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з території РФ - Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Також окупанти атакували чотирма крилатими ракетами Х-101 із Саратовської області та трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" Липецької області (з повітряного простору РФ).

"Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - наголошують у Повітряних силах.

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а попередніми даними, станом на 09.30 понеділка, Силами оборони збито/подавлено системами РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БпЛА; дві крилаті ракети Х-101.

"Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!", - підкреслюють військові.

Атака РФ - що відомо

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала столицю України дронами. За даними правоохоронців, у Дарницькому районі Києва постраждало 5 людей, в тому числі 2-річна дитина. Ударною хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, потерпілі отримали осколкові поранення.

Водночас голова Київської МВА Тимур Ткаченко заявив про більшу кількість постраждалих – за його даними, в Дарницькому районі постраждало 8 осіб, у маленької дитини - різана рана.

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