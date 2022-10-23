Рятувальники знешкодили чотири снаряди РСЗВ, які виявили на місці обстрілу.

В результаті ворожого обстрілу Нікополя (Дніпропетровська область), який стався вранці 23 жовтня, постраждали шість мирних жителів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, поранення отримали четверо чоловіків і дві жінки. Один постраждалий у важкому стані.

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Лукашук зазначив, що через обстріл російських окупантів були пошкоджені десять житлових будинків, дитсадок, кілька приватних підприємств, лінія електропередач. Також зачепило кілька машин, в одній з яких їхали люди.

Рятувальники вже знешкодили чотири снаряди РСЗВ, які виявили на місці обстрілу.

Удари по Нікополю:

Вранці 23 жовтня російські окупанти вдарили по Нікополю. В результаті обстрілу були поранені п'ятеро людей.

Вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені більше 20 будинків і кілька газопроводів, обірвані лінії електропередач. Без світла залишилися майже тисяча сімей.

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливим ударам піддаються Нікополь і Кривий Ріг. В результаті ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

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