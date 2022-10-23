Двоє з них їхали у машині, коли поряд розірвався російський снаряд.

Вранці російські окупанти знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.

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За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.

Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Без світла залишилися майже тисяча родин.

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