Вранці російські окупанти знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.
Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.
Обстріли Дніпропетровщини
Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.
Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Без світла залишилися майже тисяча родин.