Ворожі ракети влучили у багатоповерхівку та бази відпочинку у курортному селищу Сергіївка. Розбір завалів продовжується.

Кількість загиблих внаслідок цинічного ракетного удару по курортному селищу в Одеській області досягла 20 осіб.

Про це журналістам повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Ворожі ракети влучили у багатоповерхівку та бази відпочинку у курортному селищу Сергіївка.

Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару в смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району загинуло 20 осіб: 16 осіб – у житловому будинку та 4 особи виявлено на базі відпочинку. З них – 1 дитина. Постраждали 38 людей – розповіли у прес-службі.

У відомстві уточнили, що 37 постраждалих – мешканці багатоповерхового будинку, серед них – 6 дітей. Ще один постраждалий перебував на базі відпочинку.

Усіх 38 осіб доставлено до лікарні.

Крім того, врятовано 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).

Загалом до робіт залучено від ДСНС 112 осіб та 16 одиниць техніки. Розбір завалів продовжується.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок ракетного удару по Сергіївці та десятки поранених. Потім кількість загиблих збільшилася до 19-ти.

Правоохоронці відрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Жодних військових об'єктів на даній території немає.

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