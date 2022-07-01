Госпіталізовано 38 постраждалих, із яких 6 дітей. Двоє дітей у тяжкому стані.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку та базам відпочинку в Білгород-Дністровському районі досягла 19 осіб.

Про це журналістів повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Нагадується, сьогодні вночі військові країни-агресора завдали ракетних ударів по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетного удару зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі.

"Наразі є інформація про 19 загиблих цивільних, тіла яких витягнуто з-під завалів, серед яких 11-річний хлопчик. Госпіталізовано 38 постраждалих, із яких 6 дітей. Двоє дітей у тяжкому стані", - сказано у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють прокурори прокуратури, слідчі СБУ, поліції, експерти, рятувальники та медики.

У прокуратурі наголосили, що жодних військових об'єктів на даній території немає.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 1 липня, ворог завдав ракетного удару по селищу у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Ракети потрапили у 9-поверховий житловий будинок та дві бази відпочинку.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих, з яких двоє - діти, і десятки поранених.

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