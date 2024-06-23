Через велику концентрацію авіації, Росія іноді збиває свої гвинтокрили та літаки неподалік Кримського мосту.

Росія намагається захистити Кримський міст від морських дронів, встановивши перед ним баржі. Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону прокоментував ці спроби.

"Це навіть не укріплення, це спроби звузити прохід. Тоді його легше буде контролювати. Контролюють вони його фактично за рахунок авіації – там постійно перебувають у повітрі як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", – сказав Плетенчук.

Він також додав, що іноді російська ППО не розпізнає власну авіацію та знищує її, оскільки має проблеми з розпізнаванням повітряних цілей.

Відео дня

"Іноді ці гелікоптери опиняються під прицілом власної ППО. Це для них також вже стала практика. Питають, як це відбувається. Адже Путін казав, що в них там найкраща система розпізнавання. Але вони її просто вимикають. Оскільки коли вона працює – ми її бачимо постійно так само. І тому іноді вони забувають, що це їхні гелікоптери й по них відпрацьовують. Однак, це побічний ефект великої їхньої присутності у повітрі. І ми маємо визнавати, що в східній частині Чорного моря принаймні панує російська авіація", – пояснив Плетенчук.

Кримський міст: важливі новини

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що в України зростає кількість озброєння, яким вона може ударити по Кримському мосту. На думку журналістів, в Росії розуміють неминучість такого удару, тому намагаються захистити споруду баржами.

Напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що Керченський міст вже нібито не має воєнного значення для окупантів, тому сенсу його знищувати Україні немає. За інформацією Центру стратегічних комунікацій, таку новину поширюють пропагандистські ресурси Кремля, які "перекрутили" слова речника ВМС Дмитра Плетенчука в інтерв'ю ЗМІ.

Вас також можуть зацікавити новини: