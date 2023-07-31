Він зауважує, що новобранець тоді стане військовим, коли побуває в першому бою.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, говорячи про проблеми з мотивацією мобілізованих, зауважує, що все відносно.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді". На запитання щодо того, чи дійсно є проблема з комплектацією, з тим, щоб запрошувати людей до Гвардії наступу, Півненко зауважив, що Україна вже тривалий час у війні і "вже багато хто пішов служити".

"Є проблема, наприклад, щоб перекинути людину з однієї структури в іншу, для цього потрібен час. Ми набираємо цивільних і внутрішні переміщення робимо для того, щоб поповнювати втрати, якщо такі є, наприклад", - сказав він.

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Говорячи про те, що найскладніше в роботі зі щойно мобілізованими людьми, командувач зазначив, що "люди приходять, дехто з них не має військової підготовки, дехто має, з ними краще".

"Ми ділимо, дивимося по підготовленості. Ті, що зовсім нові у військовій сфері, для тих іде базова підготовка. Вона більш тривала", - пояснив Півненко.

Крім того, на запитання, чи є у людей проблема з мотивацією, він зауважив: "Все відносно. От "Азов" у нас є, там немає проблем із мотивацією взагалі, туди люди йдуть. Є у нас, наприклад, сайт і форма для добровольців. Люди записуються, і я постійно отримую інформацію. Я з кадровим органом стикую, і вони працюють. Питань в цьому немає".

Стосовно того, що головне у підготовці нацгвардійців, командувач зауважив, що масштабність проекту потребує масштабності інструкторів.

"Раніше у нас інші були завдання. І таких бригад, які схожі на бригади наступу, у нас не було. У нас були окремі загони спеціального призначення, які постійно виконували завдання операції об'єднаних сил безпосередньо на першій лінії. А от такі бригади – це новий проект, який за собою тягне дуже багато всього. Десь ми уже готуємося, десь воюємо, десь ми уже поповнюємося", - сказав він.

На запитання, чи є проблеми з новобранцями, Півненко зазначив, що "новобранці є новобранці, їх треба виховувати".

"Їх треба мотивувати, їх треба постійно психологічно підготовлювати. Ми розуміємо, що індивідуальна підготовка ділиться на багато різних складових. І це не тільки робота з автоматами або інженерна чи медична підготовка", - сказав він.

Командувач пояснив, що це ще і психологічна підготовка. "Тому що новобранець тоді стане військовим, коли побуває в першому бою. І вже тоді буде ясно – він спроможний далі виконувати бойові завдання або ні. Або він спроможний виконувати завдання у штабі, наприклад, з документами працювати", - зазначив Півненко.

Він додав, що не всі мають здібності до військових завдань, і це теж потрібно розуміти.

Командувач також розповів, що для формування одного бійця спеціального призначення потрібно від трьох років, враховуючи те, що він повинен постійно виконувати завдання і "обкатуватись".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, загальну мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року.

30 травня в Україні знизили граничний вік призову на строкову військову службу з 27 до 25 років.

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