Але "окремих посадових осіб" командування бригади притягнуто до відповідальності.

Робоча група, що проводила перевірку за рішення Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, не виявила випадків видання злочинних наказів.

Про це йдеться в повідомленні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Перевірка проводилася за дорученням Сирського для перевірки фактів про які писала захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" у зверненні до президента України Володимира Зеленського щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука.

Військова служба правопорядку зазначає, що роведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань.

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"Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що керівництвом ЗС України ухвалено "належні рішення та вжито низку заходів", спрямованих на попередження подібних випадків. "Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності", - повідомляє Військова служба правопорядку ЗСУ.

Конфлікт у 59 бригаді - що передувало

Як повідомляв УНІАН 14 липня, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" звернулася до президента України Володимира Зеленського, аби було проведено службове розслідування щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Вона зазначала, що понад рік як парамедикиня перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка.

За її словами, після призначення через "родинні зв'язки" вищого військового керівництва Богдана Шевчука на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року виникли проблеми. "Пташка" наголошувала, що мають місце "злочинні накази" командира, нехтування життям та здоровʼям особового складу, що призвело "до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад". Зазначала, що відбувалося усунення всіх "незгодних" командирів. "Пташка" підкреслила, що через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука, вона була змушена припинити співпрацю з цією бригадою.

Раніше начальниця медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова повідомила про конфлікт у 59 бригаді через неналежну якість надання допомоги на рівні медроти. Вона зазначила, що її звернення майже проігнорували.

15 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на інформацію в мережі про великі втрати особового складу через новопризначеного командира 59 окремої мотопіхотної бригади нашої армії. Він ухвалив рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України.

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