Точна кількість постраждалих поки не відома, наголосив міський голова.

В ніч проти четверга, 12 вересня, російські окупаційні війська випустили по Україні ударні дрони. Ворог атакував Конотоп Сумської області.

Внаслідок ворожого удару госпіталізовано двох людей. Про це повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін. За його словами, один із постраждалих перебуває в комі.

"Двоє госпіталізованих. Один з них в критичному стані, кома. Точної кількості поранених поки не відомо", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Міський голова додав, що в Конотопі тимчасово відновлено водопостачання. Вранці його знову мають відключити.

"Всі служби працюють. Водопостачання тимчасово відновлено. Прошу всіх зробити запаси води! Зранку водопостачання буде зупинено на деякий час. Також організовано вивезення людей чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування", – написав Семеніхін.

Атака РФ по Конотопу

Вночі 12 вересня під час масованої атаки БПЛА по Україні у Конотопі Сумської області пролунали вибухи. Мер Артем Семеніхін заявив, що ворог вдарив по центру міста. Є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Зайнялися пожежі.

Також повідомлялося, що в Конотопі зникла електроенергія. В місті почали працювати пункти незламності.

Місцеві телеграм-канали писали про влучання в багатоповерховий житловий будинок.

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