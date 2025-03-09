Спершу військові пройдуть навчання та випробування.

Перші добровольці 18-24 років, які підписали контракти зі Збройними силами України, вже прийняли присягу. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Відомо, що воїни служитимуть у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс", яка дислокується у Коломиї, що в Івано-Франківській області.

"Хлопці зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові. Попереду - навчання, випробування і, зрештою, Перемога!", - додали у повідомленні.

Відео дня

"Контракт 18-24" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Міноборони України запустило контракти для українців 18-24 років. Контракт передбачає соціальні гарантії, а саме можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Також передбачено, що за контрактом буде виплачено 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта під час служби.

Водночас начальник рекрутингу Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розкритикував військові контракти для українців 18-24 років. За його словами, така ініціатива є дискримінаційною, адже не поширюється на всі бойові бригади.

"Це чисто дискримінація усіх інших підрозділів, і вони сьогодні намагаються спиратися на норму того, що це експериментальний проєкт, і нібито вони у подальшому довнесуть інші підрозділи у цей проєкт. Це все дуже чудово, але, за цей період часу виходить так, що інші підрозділи, які могли б набирати людей - вони цього не роблять", - пояснив Кухарчук.

Вас також можуть зацікавити новини: