Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вирішальна й остання битва у цій війні відбудеться навесні 2023 року.
Як він пояснив в інтерв'ю USA TODAY, до кінця весни у РФ закінчаться "воєнні інструменти" для досягнення своїх цілей в Україні. Водночас детальніше він не пояснював, на чому ґрунтуються такі прогнози.
"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі заповнити ці втрати. Вона змінила свою військову субординацію", – сказав Буданов.
Він вважає, що війна не закінчиться, доки Крим не буде звільнено від російських окупантів.
Контрнаступ ЗСУ: коли він почнеться і як ведеться підготовка
Чутки та заяви щодо масштабного контрнаступу українських сил з'являються у ЗМІ вже декілька місяців.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні буде потрібно ще кілька місяців, щоб підготуватися до початку великого контрнаступу ЗСУ і визволення окупованих Росією територій.
Як очікується, він може початися після прибуття всієї важкої техніки від партнерів. Зараз йде навчання українських екіпажів для танків відразу в декількох країнах Європи. Перші чотири танки Leopard 2 від Польщі прибули до України кілька днів тому. Загалом Варшава пообіцяла надати нашій державі 14 таких машин.
Водночас, на думку Резнікова, щоб розпочати масштабний контрнаступ, українській армії потрібні винищувачі - американські F-16, шведські Gripen або італо-німецькобританські Tornado.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готується до короткої війни й перемоги.