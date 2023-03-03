За його словами, Росія вже втратила велику кількість ресурсів.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вирішальна й остання битва у цій війні відбудеться навесні 2023 року.

Як він пояснив в інтерв'ю USA TODAY, до кінця весни у РФ закінчаться "воєнні інструменти" для досягнення своїх цілей в Україні. Водночас детальніше він не пояснював, на чому ґрунтуються такі прогнози.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі заповнити ці втрати. Вона змінила свою військову субординацію", – сказав Буданов.

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Він вважає, що війна не закінчиться, доки Крим не буде звільнено від російських окупантів.

Контрнаступ ЗСУ: коли він почнеться і як ведеться підготовка

Чутки та заяви щодо масштабного контрнаступу українських сил з'являються у ЗМІ вже декілька місяців.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні буде потрібно ще кілька місяців, щоб підготуватися до початку великого контрнаступу ЗСУ і визволення окупованих Росією територій.

Як очікується, він може початися після прибуття всієї важкої техніки від партнерів. Зараз йде навчання українських екіпажів для танків відразу в декількох країнах Європи. Перші чотири танки Leopard 2 від Польщі прибули до України кілька днів тому. Загалом Варшава пообіцяла надати нашій державі 14 таких машин.

Водночас, на думку Резнікова, щоб розпочати масштабний контрнаступ, українській армії потрібні винищувачі - американські F-16, шведські Gripen або італо-німецькобританські Tornado.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готується до короткої війни й перемоги.

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