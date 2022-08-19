Після такого зіткнення Україна поповнила обмінний фонд полоненими.

Внаслідок наступальних дій Збройних сил України на півдні окупанти отримали суттєве ураження, понесли втрати та були вимушені відступати.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона розповіла, що наші захисники при спробі просуватися вперед зіткнулись з десантно-штурмовими підрозділами окупантів, які наважились висунутись зі своїх рубіжів оборони, за які вже котрий тиждень тримаються, і намагалися дати відсіч.

"Але окупанти отримали дуже суттєве вогневе ураження, втрату кількох одиниць броньованої техніки, зокрема і танків, до 50 людей особового складу втрат, і були вимушені повернутися назад", - сказала вона.

Гуменюк пояснила, що українські дії продовжуються в напрямку просування вперед, а окупанти, намагаючись дати відсіч, втрачають людей і повертаються на свої позиції. Після цього, як правило, застосовують авіаційні удари.

"Втрат з нашого боку не було, хоча ударів було не менше семи", - сказала вона.

При цьому Гуменюк відмовилась називати конкретний напрямок цих бої, до остаточного закріплення український позицій.

Вона також повідомила, що після такого зіткнення Україна поповнила обмінний фонд полоненими.

"За інформацією полонених, офіцерський склад кидає своїх людей і виїжджає за Дніпро, залишають їх в окопах і в них є дуже суттєві перебої з їжею, засобами захисту та боєприпасами. Тож особовий склад ворога деморалізований", - зазначила Гуменюк.

Раніше стало відомо, що на півдні України російські окупанти активізували авіаційні та ракетні атаки по позиціях українських захисників.

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