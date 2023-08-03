Щодня принаймні один сапер гине або зазнає поранень.

Росіяни щільно мінують території вздовж лінії фронту, і це є однією з причин досить повільного контрнаступу ЗСУ. На передній лінії наступу завжди знаходяться сапери, які мають знешкоджувати міни. І щоразу вони наражаються на небезпеку, адже окупанти мінують буквально все підряд, навіть трупи своїх же солдатів.

Про особливості роботи українських саперів під час контрнаступу розповідає Reuters. Зокрема, видання наводить свідчення одного із саперів, який розповів про "знахідку" із замінованих трупів російських солдат.

"Двоє хлопців лежали один на одному, це викликало у нас підозру, тому що якби був вибух, їх би розкинуло в різні боки, а тут один лежить на іншому… Ми добре зробили, що не чіпали їх, тому що коли ми дотягнулися туди з "кішкою" (сталевий гачок, який сапери використовують для знешкодження мін-пасток, його прозвали так за висувні гачки, схожі на котячі кігті), то побачили, що під ними міна ПМ", – сказав він.

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Військовий зазначив, що сапери завжди йдуть першими, це небезпечна робота, яка призводить до щоденних втрат. "Ми щодня втрачаємо одного сапера, або пораненого, або мертвого", — сказав він.

Він зазначив, що росіяни мінують все - двері, коробки та ящики, навіть іграшки, навіть своїх загиблих.

"Вони знають, що наші евакуаційні групи піднімають поранених і загиблих, під якими потім знаходять цю вибухівку. І це для нас дуже небезпечно", - зазначив воїн.

Втрати від мін окупантів колосальні

За словами одного з військових медиків, міни завдали колосальних втрат на початку контрнаступу в червні. Після того, як щільне замінування змусило командирів уповільнити просування, кількість поранених, які поступають у лікарні, помітно зменшилася. Але сапери все одно гинуть.

"У нас були випадки, коли привозили по п'ять-шість поранених, і більшість з них виявлялися саперами. Там настільки щільно замінована територія, що навіть один крок від уже розчищеної траси і це може закінчитися досить фатально", - каже медик.

Він зазначає, що небезпека зникне нескоро.

"Саперів точно не вистачає, а враховуючи інтенсивність мінування, навіть після війни сапери будуть однією з основних професій", – сказав він.

Замінування на лінії фронту

На початку липня липня у Силах оборони Таврійського напрямку зазначали, що основною проблемою контрнаступальних заходів ЗСУ на південному напрямку залишається вороже мінування. Речник Об’єднаного прес-центру, майор Валерій Шершень наголошував, що заміновано все - стежки, посадки, поля, величезні ділянки

В МВС повідомляли, ща територіях, де внаразі відбуваються наступальні дії Сил оборони, ворог встановив до чотирьох мін на кожному квадратному метрі.

Як оцінили експерти, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день, залежно від рельєфу місцевості та концентрації вибухівки. Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, 500 групам розмінування, які зараз працюють, на завершення роботи знадобиться 757 років і мільярди доларів.

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