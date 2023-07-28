На територіях, де від червня цього року відбуваються наступальні дії Сил оборони, ворог встановив до 4-х мін на кожному квадратному метрі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив на надзвичайно високій щільності замінування російськими загарбниками територій, де від червня цього року відбуваються наступальні дії українських захисників.

"Чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більше щільність замінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі - це те, що ми маємо зараз на тих територіях, де ми здійснюємо наступальні дії. Тому йдемо повільно, бо маємо вберегти наших людей. Звичайно після цього, ми маємо вберегти техніку, щоб продавити ворога. Але, ми розуміємо з чим ми маємо справу, з яким щільним замінуванням зіштовхнулися з часу початку цих бойових дій у червні місяці", - акцентував Клименко в ефірі телемарафону.

Також, він зазначив, що триває процес розмінування на деокупованих територіях.

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"Незважаючи на те, що ми дуже багато людей втрачаємо під час розмінування, це й поранення, і нажаль, втрачаємо назавжди наших рятувальників, нацгвардійців, поліцейських-саперів. Ми говоримо про величезні території в 130 тис. кв. кілометрів, які ми вже встигли розмінувати за цей час. Можу сказати, що з землі, або з води ми знешкодили 665 тис. вибухонебезпечних предметів, і продовжуємо це робити", - підкреслив Клименко.

Міністр внутрішніх справ додав, про кількість фахівців, які зараз займаються розмінуванням територій.

"Ми продовжуємо набори в підрозділи піротехніків та саперів. Наприклад, в ДСНС таких фахівців вже 1300 і ми продовжуємо їх набирати і навчати. Плюс ще 600 таких фахівців в Національній поліції, 200 осіб в Національній гвардії. Це саме ті військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, які щодня розміновують наші території", - зазначив Клименко.

Замінування територій на півдні України - деталі

Щільне замінування території російськими окупантами створює серйозні перешкоди для просування Сил оборони під час контрнаступу.

6 липня у Сила оборони Таврійського напрямку зазначали, що основною проблемою контрнаступальних заходів ЗСУ на Запорізькому напрямку залишається вороже мінування Речник Об’єднаного прес-центру, майор Валерій Шершень розповідав, щоб уповільнити, просування українських сил, російські окупанти замінували весь передній край на півдні, якщо говорити про Запоріжжя. За його словами заміновано все - стежки, посадки, поля, величезні ділянки. Ворог мінував все, як вручну, так і дистанційно, за допомогою гусеничного мінного загороджувача ПМЗ4.

22 липня повідомлялось, про шокуючий прогноз деяких експертів, які вважають що на розмінування України може піти кілька століть.

Експерти зазначають, що Росія інтенсивно мінувала лінію фронту в очікуванні контрнаступу України і активно використовувала широко заборонені протипіхотні міни раніше. За інформацією Human Rights Watch, російські війська застосували щонайменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни-пастки.

Як оцінили GLOBSEC, у залежности від рельєфу місцевості та концентрації вибухівки один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день, а забруднена територія України настільки велика, що 500 працюючим зараз групам розмінування, на завершення роботи знадобиться 757 років.

24 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр інформувала, що за весь час контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км територій, а за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони - більше 12 кв. км. Водночас на Бахмутському напрямку за час наступу звільнено близько 35 кв. км території, зокрема за минулий тиждень - ще близько 4 кв. км.