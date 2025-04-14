Українські бійці роблять на фронті все, що можуть, зазначив він.

Для України перемогою стане навіть припинення війни з Російською Федерацією з мінімальними втратами своїх територій.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив головний сержант роти снайперів бригади "Рубіж" Микола "Раптор". Він розповів, що пішов на фронт у 20 років, оскільки мав бачення майбутнього України та не хотів залишати цю війну своїм дітям:

"Це на моє покоління припала ця війна - і я хочу, щоб на моєму поколінні вона і закінчилася. Я хочу, щоб мої діти жили вже в справді незалежній країні. І якщо ця країна буде в кордонах 91-го року - це було б дуже круто. Сподіваюся".

Відповідаючи на питання, чи можуть зараз Збройні сили України вийти на кордони 1991 року, "Раптор" порадив людям більше не триматися за цю ідею, оскільки у цій війни мінімальна втрата територій вже буде перемогою.

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"З однієї простої причини: ми вже виклались на 100%. Ми, бійці, робимо все, що можемо. Більше ми з себе вичавити не можемо. Тому, якщо ми зможемо зупинити ворога хоча б там, де вже втратили - це буде велика перемога. Бо на початку повномасштабної у нас був шанс втратити все. Країну повністю. А ми вистояли. І це варто великої поваги", - додав боєць.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, шо загарбницька армія Російської Федерації готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Невдовзі головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав, що окупанти фактично почали наступ на Сумщину та Харківщину.

На думку низки аналітиків, через велику кількість проблем, серед яких слабка організація та нестача військової техніки, великий наступ не стане для росіян успішним.

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