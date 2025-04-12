Літній наступ Росії приречений на провал, - The Telegraph

Українська здатність точно бити дронами по ворожих цілях ускладнює для Москви розгортання значних сил на лінії фронту й робить прорив малоймовірним.

Україна готується до нового масштабного наступу з боку Росії, тоді як війська Москви активізують атаки на українські позиції. Київ повідомляє про накопичення російських резервів у рамках підготовки до чергового великого штурму, пише The Telegraph.

Однак, на думку аналітиків, амбіції Володимира Путіна щодо захоплення нових територій до можливої мирної угоди навряд чи реалізуються. Причина - численні проблеми, слабка організація та нестача техніки в російській армії.

Темп штурмів зростає

Спостерігачі зазначають, що у військ РФ практично вичерпані запаси танків і бронетехніки. Навіть за умов невеликих тактичних успіхів Росія не зможе ними скористатися через обмежені ресурси.

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Додатково, українська здатність точно бити за допомогою дронів ускладнює для Москви розгортання значних сил на лінії фронту, що робить масштабний прорив малоймовірним.

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, у коментарі The Telegraph сказав:

"Поки що будь-який наступ Росії на лінії фронту неможливий. Росія не має великих військових перемог на лінії фронту, тому вони хочуть створити враження, що є величезні рухи та переваги. Ми не бачимо цього на місцях".

Минулого місяця Володимир Зеленський і лідери G7 застерегли, що РФ планує нові атаки, зокрема - в напрямку Сумської та Харківської областей, що могло б надати Путіну перевагу в майбутніх переговорах.

У середу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що наступальні дії вже розпочалися - інтенсивність атак РФ значно зросла. Тим часом Київ прагне зберегти фокус світової уваги на ситуації в Україні, попри відсутність теми мирної угоди в порядку денному Дональда Трампа.

Втім, Джон Харді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій, переконаний, що зростання атак не приведе до істотних успіхів:

"Те, що ми бачимо, - це лише сплеск темпу штурму... Це дуже малий масштаб. Вони можуть пробити діру в українській лінії, але вони не в змозі пробити цю діру і досягти швидкого, оперативного, значного прориву".

За оцінками, потенційно найуразливішою залишається Сумська область, де українські війська перегруповуються після швидкого російського просування в сусідній Курській області. Один із українських військових, який брав участь у боях під Курськом, повідомив The Telegraph, що відступ відбувався вночі невеликими групами: "Багато обладнання залишилося", - сказав він.

Харді зазначає, що атаки здебільшого проводяться невеликими групами без значної технічної підтримки, оскільки ресурси обмежені. Атаки в складі роти (близько 100 солдатів) - рідкість.

Україна пристосувалась до війни Росії

Протягом минулого року Росія втратила близько 3000 танків, 9000 одиниць бронетехніки та щонайменше 13 000 артилерійських систем. Харді каже:

"Якщо ви подивитесь на те, що залишилося на складах, особливо те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими. Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко продовжувати війну, вони будуть повністю виснажені".

Перевага Росії - чисельність. Нещодавно Путін підписав указ про призов ще 160 тисяч осіб. Проте, як зазначає Харді, ці новобранці проходять мінімальну підготовку - часто не більше місяця:

"Це свідомий вибір, який Росія робить, щоб продовжувати тиск на Україну, кинути ці війська в м’ясорубку, не витрачаючи часу на відновлення якості сил, поки війна триває".

Зараз головне завдання України - не допустити скупчення великої кількості російських військ в одному місці, що могло б стати передумовою прориву оборони. Використання дронів відіграє ключову роль у стримуванні агресора.

Харді каже, що Україна розширює свої кращі підрозділи безпілотників і, загалом, покладається на безпілотні системи, щоб компенсувати недоліки в інших сферах.

"Вони добре пристосувалися до того, як воює Росія", - сказав експерт.

Новий наступ Росії - що повідомлялося

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що наступ Росії на Сумську та Харківську області вже фактично почався.

За його словами, мета РФ - створення так званої буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"Не дивлячись на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій", - зазначив генерал.

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