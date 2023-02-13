"Крила для свободи": як скоро Україна отримає винищувачі

Відтоді, як "танкова коаліція" стала доконаним фактом, а в Україну ось-ось звідусіль поїдуть німецькі "Леопарди" й очікуються навіть американські "Абрамси", у Києва з’явилася нова надважлива ціль – літаки. Винищувачі, які допоможуть не лише закрити небо, а й змінять характер українського наступу на окуповані Росією території для їх звільнення.

Вже скоро рік, як Україна просить партнерів закрити українське небо. І станом на зараз вже ні у кого не має бути ілюзій, що російські ракети летять у військові цілі. Агресор вже давно не приховує, що основна його ціль – знищення саме цивільної інфраструктури: об’єктів енергетики, будинків, лікарень, шкіл та дитячих садочків тощо.

Українські сили ППО за цей час перетворилися на унікальних майстрів, спроможних збивати майже все, що рухається повітрям з Росії. Та ключове слово тут - "майже". Тож геть не зайвим вбачається підсилення українських сил ППО такими засобами, як ЗРК Patriot, а повітряних сил – літаками.

При цьому, мова не йде про закриття неба силами НАТО (адже колективний Захід досі дотримується позиції, що таке втручання Альянсу нібито спровокує Росію, а не сприятиме закінченню війни). Мова йде лише про передачу Україні відповідної техніки. А використовувати її будуть безпосередньо українські військові. Це питання, а також питання нової програми підготовки військових пілотів з України у Великій Британії, стали ключовими під час візиту президента України Володимира Зеленського в Лондон, Париж та Брюссель на минулому тижні.

Закликаючи світову спільноту передати Україні бойові літаки, він подарував Великій Британії шолом українського пілота: "Це – шолом справжнього пілота. Він один з наших найбільш успішних асів. На цьому шоломі написано: "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити"… Нам потрібні бойові літаки, бо літаки – це крила свободи".

Після зустрічей з лідерами Європейського союзу Зеленський сказав, що почув від деяких з них про готовність надати Україні бойові літаки: "Мене надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. Я почув від лідерів деяких держав про готовність надавати нам необхідну зброю, зокрема літаки".

Ще торік влітку в Конгресі США обговорювали виділення 100 млн доларів на фінансування програми підготовки українських пілотів. Йшлося про американські літаки F-15 та F-16, а також інші платформи, "придатні для повітряного бою". Пізніше законопроект, в рамках якого відбулося схвалення виділення цих коштів, був підтриманий та підписаний президентом США Джо Байденом наприкінці грудня 2022 року.

І хоча наразі США акцентують, що мова про передачу винищувачів Україні не йде, як зауважив міністр оборони України Олексій Резніков, мова про це не йде "станом на зараз". Ба більше, вже зараз в Білому домі заявляють, що кожна країна має право прийняти суверенне рішення, передати чи ні Україні бойові літаки.

Які літаки можуть зупинити російський ракетний терор

Військовий історик, професор Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук нагадує, що під час обговорень на експертному рівні підіймалось питання ймовірності отримання Україною і шведських винищувачів Grippen, літаків Eurofighter, які перебувають на озброєнні кількох країн, наприклад, Італії та Іспанії, і майже фантастичний варіант - французьких винищувачів Rafale, які є одними з найкращих, досконалих та популярних у світі.

Проте, за словами експерта, якщо Україна врешті отримає літаки західного виробництва, то це, найімовірніше, будуть F-16. "Це найпоширеніша модель сучасних бойових літаків, які знаходяться на озброєнні багатьох країн та виробляються до сьогодні. Авіаційна компанія Lockheed Martin навіть повідомила про плани з нарощення виробництва цих літаків задля підтримки країн, які передаватимуть їх Україні. Компанія пропонує не постачати літаки Україні, а замінити виготовленими аналогічні винищувачі в інших країнах", - нагадує він.

Андрій Харук вважає, що й самі США все ж можуть передати Україні потрібні нам літаки. "Про це свідчить і те, що в бюджеті США закладені гроші на навчання українських пілотів керуванню літаками F-16 та F-15, а також те, що кілька місяців тому американці вивели з Окінави дві ескадрильї винищувачів F-15. Таким чином, для нас доступні півсотні таких літаків", - каже експерт.

Крім того, за даними спеціалістів Defence Express, відбуваються й перемовини про передачу Україні літаків радянського виробництва, зокрема адаптованих під стандарти НАТО. Наприклад, свої винищувачі МіГ-29 Україні готова віддати Словаччина.

"Ми більше не можемо використовувати ці машини, але можемо розмістити їх там, де вони рятуватимуть людські життя. Але рішення ще не ухвалено", - зазначив міністр оборони країни Ярослав Надь.

Не проти поділитися з Україною літаками й Польща. Нещодавно заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич зазначив, що мова може йти про винищувачі F-16 або МіГ-29. Втім, у Варшаві наполягають, що таке рішення не буде "одноосібним". За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Варшава може діяти "тільки спільно в рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору". При цьому, першими передати Україні літаки могли б ті країни, у яких винищувачів більше, ніж у Польщі.

Аналогічну позицію займає Італія. За словами прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, рішення щодо можливої передачі Україні бойових літаків залежить "від балансу міжнародного співтовариства". "Ми готові виконати свою частину роботи на 100%. Хто допомагає Україні, той працює на мир", - сказала вона.

Розповсюджені упередження

Одне з головних упереджень, які виникають під час обговорення питання передачі Україні винищувачів, - це змога українців швидко опанувати "новітні технології". Як зазначив в інтерв’ю УНІАН військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан, з нуля до рівня виконання бойових завдань льотний склад готується приблизно десять років. Але якщо пілот вже навчений літати на іншому винищувачі, то, щоб перевчитися для польотів на F-16, йому потрібно півроку.

"Льотний склад вже повинен готуватися. Якщо він почав готуватися з літа минулого року, то він вже готовий. Півроку достатньо для того, щоб перевчити льотчика винищувача першого класу", - зауважує він.

Щодо питання інженерно-технічного складу, на його думку, все залежатиме від завдань.

"Якщо в інженерів, техніків і механіків буде завдання польотна/післяпольотна і все, а регламентні роботи будуть проводитися на європейських базах, то і технічний склад також дуже швидко підготується до обслуговування літаків", - каже військовий експерт.

Ба більше, він переконаний, що, рішення про передачу F-16 деякими країнами вже може бути прийнято, але може не озвучуватись: "Ми просто побачимо роботу F-16 на полі бою, або на лінії фронту роботу обладнання, яке несе F-16".

Ще одне упередження європейців - це страх самим лишитися без захисту з повітря. Про це говорить і президент Польщі Анджей Дуда, на це натякає й прем’єр-міністр Бельгії. Але тема поповнення українських сил оборони винищувачами західного зразка не зникає з порядку денного.

За словами військового експерта Андрія Харука, ще одне важливе питання, яке турбує союзників України у сенсі передачі нам своїх бойових літаків – питання кількості. Проте, на його переконання, варто говорити не про те, скільки літаків потрібно для ураження однієї цілі, а скільки цілей може вразити один літак. "Поява сучасніших літаків в Україні зменшить потребу в їх великій кількості. Умовно кажучи, їх буде потрібно не п'ятдесят, а, наприклад, тридцять одиниць", - підкреслює він.

Ще один проблемний момент – час. Мовляв, передача літаків – не швидка справа, а захисту Україна потребує ще "на вчора". Тож, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, у військовій допомозі Україні наразі варто віддавати перевагу більш корисній та швидкій зброї, ніж бойові літаки. Але мова не йде про відмову "на майбутнє".

"Я не виключаю абсолютно нічого, але винищувачі не можуть бути поставлені в найближчі тижні. Це не відповідає потребам сьогоднішнього дня", - сказав він.

Президент Франції переконаний, що зараз варто робити все, щоб допомогти Україні вистояти у найближчі тижні, а навесні й влітку провести наступальні дії. А для цього потрібна інша зброя, зокрема гармати Caesar та зенітно-ракетні комплекси середньої дальності MAMBA.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес теж зазначає, що для постачання літаків потрібні місяці, а ситуація на фронті вимагає ухвалення швидких оперативних рішень. Зокрема захистити українське небо й війська під час переміщень можна із застосуванням далекобійних ракет на дронів. Втім, забезпечення України літаками у довгостроковій перспективі, "більш реалістично й продуктивно".

Чи подолають партнери України вищеназвані упередження, та чи відбуваються суттєві зміни у свідомості європейців стосовно передачі Києву винищувачів, можна буде побачити найближчими днями. Адже 14 лютого відбудеться дев’яте засідання "Рамштайн", також на поточному тижні запланована зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, а з 17 до 19 лютого – Міжнародна конференція з питань безпеки у Мюнхені.

Тетяна Урбанська