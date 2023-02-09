Словаччина готова пожертвувати свої винищувачі МіГ-29 для посилення обороноздатності України.
Як інформує Tasr, Київ може отримати від Братислави 11 або 12 бойових літаків. На саміті Європейського союзу у Брюсселі прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер пообіцяв Володимиру Зеленському допомогу, яку президент України попросив в нього.
"Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання", - йдеться у повідомленні.
Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь казав, що словацький уряд готовий ухвалити рішення про відправлення винищувачів Україні і залишилося лише дочекатися даного розпорядження.
Нагадаємо, Словаччина може передати Україні радянські танки, якщо союзники запропонують формат "колового обміну".
Дискусія про постачання Україні західних винищувачів
На прес-конференції в Брюсселі 9 лютого президент Зеленський заявив, що є "позитивні рішення" з питання винищувачів F-16, але не уточнив подробиць.
Очільник міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії після кінця війни.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від міжнародних партнерів та якими є терміни підготовки особового складу.