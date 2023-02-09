Президент Зеленський мав особисту розмову з прем'єр-міністром Словаччини на саміті ЄС у Брюсселі.

Словаччина готова пожертвувати свої винищувачі МіГ-29 для посилення обороноздатності України.

Як інформує Tasr, Київ може отримати від Братислави 11 або 12 бойових літаків. На саміті Європейського союзу у Брюсселі прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер пообіцяв Володимиру Зеленському допомогу, яку президент України попросив в нього.

"Прем'єр-міністр республіки відповів, що Словаччина зробить все можливе, щоб виконати це прохання", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь казав, що словацький уряд готовий ухвалити рішення про відправлення винищувачів Україні і залишилося лише дочекатися даного розпорядження.

Нагадаємо, Словаччина може передати Україні радянські танки, якщо союзники запропонують формат "колового обміну".

Дискусія про постачання Україні західних винищувачів

На прес-конференції в Брюсселі 9 лютого президент Зеленський заявив, що є "позитивні рішення" з питання винищувачів F-16, але не уточнив подробиць.

Очільник міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії після кінця війни.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від міжнародних партнерів та якими є терміни підготовки особового складу.