Джорджія Мелоні впевнена, що допомога Україні – це робота на мир.

Італія і Франція в найближчі дні зроблять остаточну заяву про відправку в Україну системи ППО Samp-T. При цьому Італія не виключає передачу Україні бойових літаків, якщо буде спільне рішення Заходу.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на прес-конференції за підсумками європейського саміту, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський.

"Позиція Італії щодо України гранично ясна і послідовна. Італія повністю віддана справі фінансової, військової та гуманітарної допомоги. Я повторила це Зеленському, з яким розмовляла", — сказала вона.

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Мелоні підтвердила відправку системи Samp-t до Києва, яку спільно надають Італія і Франція.

"Ми просуваємося оперативно і в найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно", - заявила вона.

Коментуючи тему можливої передачі Україні бойових літаків, прем'єр Італії послалася на необхідність узгодженого рішення, але не виключила таку можливість.

"Ми готові виконати свою частину роботи на 100 відсотків. Це залежить від балансу міжнародного співтовариства. Я абсолютно не згодна з тим, що військова допомога веде до ескалації війни. Хто допомагає Україні, той працює на мир", - заявила Мелоні.

Війна в Україні - допомога з боку Італії

З початку повномасштабного російського вторгнення Італія затвердила п'ять пакетів військової допомоги Україні. При цьому в МЗС Італії заявили, що готові передавати українській армії тільки оборонне озброєння, але не наступальне.

В даний час Італія готує новий пакет військової допомоги Україні. Поки не зовсім зрозуміло, чи увійде до нього давно обіцяна система ППО Samp-T, чи це буде окрема партія озброєнь.

Раніше італійці допомагали Україні поставками артилерії - як ствольної, так і реактивної.

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