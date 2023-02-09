Матеуш Моравецький зазначив, що Варшаві не вистачає літаків, тому замовили нові F-35.

Варшава готова передати Києву винищувачі, яких потребують українські військові. Польща не робитиме цього першою через брак літаків.

"Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно в рамках цілого об'єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевно, будемо позитивно відповідати на це", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

При цьому польський політик зазначив, що Варшава замовила нові F-35 через брак винищувачів. За словами Моравецького, першими передати Україні літаки могли б ті країни, у кого винищувачів найбільше.

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Винищувачі для України - що відомо

Після успішних переговорів з передачі Україні танків Київ попросив союзників розглянути питання про надання далекобійних ракет та літаків. Не всі країни Заходу допустили подібну можливість, дехто виступив категорично проти.

Пізніше видання Politico повідомило, що на новій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка запланована на 14 лютого, в центрі уваги може бути авіація для України.

У свою чергу 9 лютого глава Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки та далекобійні ракети.

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