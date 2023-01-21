Водночас попередня зустріч у цьому форматі "створить нову реальність".

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде авіаційним. Воно відбудеться в лютому 2023 року.

Як зазначив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, минула зустріч у цьому форматі "створить нову реальність". Це засідання можна назвати "бронетанковим".

"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний", – заявив Сибіга.

Відео дня

Засідання у форматі "Рамштайн"

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") відбулося 20 січня 2022 року. Західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков назвав цей "Рамштайн" чудовою зустріччю друзів. Він наголосив, що, крім озвученої військової допомоги Україні, "деякі пакети були озвучені за закритими дверима", тому результатом зустрічі він дуже задоволений.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Рамштайн-8" зміцнить стійкість України, але й рішення щодо постачання нашій державі сучасних танків має бути ухвалене.

Вас також можуть зацікавити новини: