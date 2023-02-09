Президент сьогодні у Брюсселі проведе низку двосторонніх зустрічей, на яких приділятиметься необхідна увага темі бойової авіації.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі лідери Європейського Союзу заявили про готовність надати Україні бойові літаки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

Президент України розповів про свою участь у засіданні Євроради. "Я хочу, щоб ви розуміли сенс того, про що і як ми говорили. Цей сенс чітко сформулював один з лідерів Європейського Союзу. Він сказав, що довготривалий мир в Європі встановиться лише тоді, коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати", - повідомив Зеленський.

Він сказав, що єдність полягає у тому, що Євросоюз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде в Європейському Союзі.

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Як зазначив президент, сьогоднішні розмови були цілком конкретними про безпеку, про захист життів і гарантування стабільності та повернення справедливості. "І все це повністю відповідає як українським, так і європейським інтересам", - сказав Зеленський.

"Мене найбільш надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав, і я дуже вдячний, що почув від лідерів деяких держав в Європі, про готовність надавати нам необхідну зброю, зокрема і літаки", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що сьогодні у Брюсселі проведе низку двосторонніх зустрічей, на яких приділятиметься необхідна увага темі бойової авіації.

Літаки для ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на спільній прес-конференції з Зеленським заявив, що не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка. Він оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів для польотів на бойових літаках західного зразка.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

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