Президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі лідери Європейського Союзу заявили про готовність надати Україні бойові літаки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.
Президент України розповів про свою участь у засіданні Євроради. "Я хочу, щоб ви розуміли сенс того, про що і як ми говорили. Цей сенс чітко сформулював один з лідерів Європейського Союзу. Він сказав, що довготривалий мир в Європі встановиться лише тоді, коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати", - повідомив Зеленський.
Він сказав, що єдність полягає у тому, що Євросоюз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде в Європейському Союзі.
Як зазначив президент, сьогоднішні розмови були цілком конкретними про безпеку, про захист життів і гарантування стабільності та повернення справедливості. "І все це повністю відповідає як українським, так і європейським інтересам", - сказав Зеленський.
"Мене найбільш надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав, і я дуже вдячний, що почув від лідерів деяких держав в Європі, про готовність надавати нам необхідну зброю, зокрема і літаки", - наголосив Зеленський.
Він сказав, що сьогодні у Брюсселі проведе низку двосторонніх зустрічей, на яких приділятиметься необхідна увага темі бойової авіації.
Літаки для ЗСУ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на спільній прес-конференції з Зеленським заявив, що не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка. Він оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів для польотів на бойових літаках західного зразка.
Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.