Крим може перетворитися на острів, - Федоров

Він наголосив, що для росіян починається пекло.

За допомогою дронів Україна робить все для того, щоб в найближчий час ізолювати Крим, обрізати логістику ворога. Про це сказав в інтерв'ю ютуб-каналу PRESSING міністр оборони України Михайло Федоров.

"Відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити", - наголосив він.

При цьому міністр вважає, що в перші місяці 2026 року було ухвалене правильне рішення щодо закупівлі дронів Middle Strike. Він повідомив, що за чотири місяці 2026 року було придбано більше таких дронів, ніж за весь минулий рік.

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"Ми зробили акцент на дронах з оптоволокном, на Middle Strike і законтрактували їх на 300% більше, ніж за весь 2025 рік", - додав Федоров.

За його словами, тепер ці рішення приносять результати.

"Ми анонсували логістичний локдаун. Це додаткові прямі кошти підрозділам, які використовують Middle Strike. Тобто, ми, роблячи закупівлі сотень тисяч Middle Strike, паралельно даємо прямі гроші на підрозділи, які вміють швидко закуповувати і використовувати ці дрони", - сказав міністр.

Федоров додав, що для росіян "починається пекло, з яким дуже важко впоратися". Він зазначив:

"І це вікно можливостей у нас на сьогодні є. Тобто логістика перерізається, Крим ізолюється. І це відбивається на сході в тому числі. Є пряма кореляція щодо того, скільки ми б'ємо по логістиці із тим, скільки штурмових дій відбувається на першій лінії".

Війна в Україні - "відрізання" Криму

Як повідомляв УНІАН, Україна застосовує свій зростаючий парк ударних БПЛА для ураження ключових шляхів постачання до Криму.

Видання The New York Times написало, що Київ прагне максимально ускладнити або повністю обмежити логістичне сполучення півострова з Росією, зокрема, протягом останніх тижнів уражено десятки вантажівок і поїздів уздовж головної автомагістралі, що веде до Криму, а також пошкоджено мости, які з’єднують півострів з тимчасово окупованою РФ частиною України. Ці удари є важливою складовою того, що Україна називає "логістичною блокадою".

Маршрути, на які націлена Україна, забезпечують постачання важливих ресурсів як для військових, так і для цивільного населення. Удари по бензовозах змусили водіїв двічі подумати, перш ніж вирушати в дорогу. Це вже призвело до введення нормованого розподілу пального, а його продаж на АЗС іноді повністю припинявся.

Єдиним сполученням для транспортних засобів та поїздів між Кримом та Росією залишається міст через Керченську протоку, проте поставки пального ним заборонені ще з осені 2022 року.

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