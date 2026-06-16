'Новий етап війни': українські дрони знищують те, що не міг HIMARS, - BI

Українські безпілотники середньої дальності відкривають новий етап війни, дозволяючи ефективно нищити російську логістику та командні пункти.

Нове покоління українських ударних безпілотників середньої дальності дедалі відчутніше впливає на ситуацію на фронті. Західні експерти вважають, що ці системи вже повертають Україні можливості для ударів по російському тилу, які раніше забезпечували американські ракетні комплекси HIMARS, повідомляє Business Insider.

Одним із прикладів ефективності нових безпілотників став удар по будинку на Запорізькому напрямку, де, за даними українських військових, перебували оператори російських FPV-дронів.

Операторка підрозділу "Тайфун" Національної гвардії України з позивним Спрінг розповіла, що удар став її першим успішним застосуванням безпілотника середньої дальності.

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"Це був будинок, де жили російські пілоти безпілотників FPV", – сказала вона.

За її словами, крилатий дрон влучив просто в дах будівлі, після чого верхній поверх було зруйновано вибухом.

Чому HIMARS уже не дає колишнього ефекту

На початку повномасштабної війни саме HIMARS дозволили Україні знищувати російські склади боєприпасів, штаби та логістичні вузли далеко за лінією фронту. Однак згодом Росія адаптувалася до цієї загрози.

Старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков зазначив, що найефективнішим періодом для американських систем був перший рік повномасштабної війни.

"Пік HIMARS припав на літо та осінь 2022 року", – наголосив експерт.

За його словами, російські засоби радіоелектронної боротьби навчилися порушувати роботу GPS-наведення ракет, а кількість далекобійних боєприпасів для України залишалася обмеженою.

Новий етап війни

Директор з інновацій та аналізу відкритих джерел американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що поява нових українських безпілотників знаменує початок нового етапу бойових дій:

"Ми стверджуємо, що українські удари середньої дальності фактично сповіщають про новий етап війни".

За словами аналітика, Україна отримує інструмент, який може системно підривати наступальні можливості російської армії.

"Те, що ми тут бачимо, – це справді міцна основа для того, щоб Україна могла перешкодити російському наступу", – додав Баррос.

У чому перевага нових дронів

Нові безпілотники здатні вражати цілі на відстані від 30 до 300 кілометрів, несучи потужну бойову частину.

Однією з головних переваг стала інтеграція систем штучного інтелекту. Якщо зв'язок із оператором переривається через російські засоби РЕБ, дрон може самостійно завершити атаку.

Баррос пояснив, що сучасні системи здатні самостійно розпізнавати цілі на фінальному етапі польоту:

"Це важлива та нова технологія, якої немає в техніці далекобійного удару".

Крім того, на відміну від HIMARS, такі безпілотники можуть атакувати не лише стаціонарні, а й рухомі цілі – зокрема паливозаправники, вантажівки забезпечення та колони техніки.

Сотні знищених цілей

За словами Бєлєскова, лише за останні шість-вісім тижнів з'явилися підтвердження знищення щонайменше сотні російських логістичних цілей у тилу. Йдеться насамперед про паливозаправники, транспорт забезпечення та інші критично важливі елементи логістики окупаційних військ.

Аналітик Defense Priorities Гіл Барндоллар вважає, що вплив нових безпілотників уже відчувається на окремих ділянках фронту.

"На деяких ділянках фронту вони, схоже, мають значний вплив на російську логістику", – сказав він.

Важливою перевагою українських дронів залишається їхня вартість. Для порівняння:

ракета GMLRS для HIMARS коштує близько 187 тисяч доларів;

далекобійна версія GMLRS – приблизно 479 тисяч доларів;

ракета ATACMS – близько 1 мільйона доларів.

Натомість більшість українських безпілотників середньої дальності обходяться у суму від 1 до 15 тисяч доларів, а навіть найдорожчі моделі коштують близько 50 тисяч доларів.

Саме це дозволяє Україні нарощувати масштаби ударів по російських тилах значно швидше, ніж у випадку використання дорогих ракетних систем.

Удари по російській логістиці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна посилила атаки на ключові маршрути постачання, які з’єднують окупований Крим із материковою частиною Росії через захоплені території. Під ударами опиняються мости та автомагістралі в районах Чонгару, Армянська та Генічеська, що є критичними пунктами сухопутного коридору.

Українські удари по логістичних маршрутах РФ різко скоротили постачання пального до окупованого Криму, спричинивши ризик ізоляції півострова.

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