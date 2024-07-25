Ймовірно загарбники зараз ще більше приділятимуть уваги розбудові залізниці з Ростова до Джанкою.

Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що після ураження російського порома "Славянин", який забезпечував військову логістику противника на півдні, ситуація агресора на цьому напрямку ще більш ускладнилася – тимчасово окупований півострів Крим у будь-який момент може бути "відрізаним" від РФ.

"Ситуація для росіян доволі складна та Крим, з якого все почалося (РФ анексувала півострів у 2014 році – УНІАН), який вони використовують як елемент імперської пропаганди, якби мовити, перлина їхньої царської корони, вона фактично знаходиться у найбільш уразливому становищі. Тому що півострів у будь-який момент може стати островом", - сказав Плетенчук.

Він додав, що зараз - саме час тим, хто незаконно прибув до Криму, його залишити, як це вже практикується серед родин російських військових моряків.

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"Деякі родини військових моряків вже покинули Крим. Особливо ті, які передислокувалися фактично до Новоросійська. Це саме стосується родин спецслужбовців, які так само повивозили своїх (родичів – УНІАН). Тому той, хто залишки критичного мислення має, цією ідеєю вже скористалися. Та насправді вони зробили це вчасно", - наголосив Плетенчук.

Він пояснив, що раніше окупанти використовували для своєї військової логістики навіть великі десантні кораблі, але після уражень кількох одиниць зрозуміли що це вкрай небезпечно. Тому противник розпочав гібридний спосіб доставки - використовував разом з військовою складовою ще й цивільне судноплавство, зокрема пороми.

"Як завжди, військові вантажі прикривали цивільними – це стала практика РФ. Тому найвірніше за все вони зараз будуть ще більше приділяти уваги розбудові так званої залізниці з Ростова до Джанкою. Вони хизуються періодично своїми досягненнями, але вона звісно ще не добудована", - розповів речник.

На його думку, росіяни не випадково почали її будувати – вони розуміли, що є небезпека. "Розуміли що рано чи пізно дістанеться українська зброя до тих елементів логістики (наприклад, поромів – УНІАН). Але в тому шляху є й свої мінуси - вони розуміють, що залізниця знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення й відповідно елементів у нас ще більше для впливу", - наголосив військовий.

ЗСУ уразили порома "Славянин" - деталі

Нагадаємо, 23 липня губернатор Краснодарського краю звинуватив Україну в атаці на поромне судно. Ввечері того ж дня Генштаб ЗСУ відзвітував про успішне ураження порома "Славянин", який загарбники використовували у військових цілях.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після цього в Азовському морі зникли всі російські кораблі. На його думку, росіяни вирішили покинути акваторію Азовського моря, першою чергою, саме через пошкодження порома. Це був останній паром РФ в Азово-Чорноморському регіоні. Як уточнив речник, "Славянин" росіяни зняли з міжнародного рейсу порт "Кавказ" – Варна та перекинули для забезпечення військової логістики.

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