У Чорному морі зафіксовано один підводний човен противника.

Нещодавно Силам оборони вдалося знищити в порту "Кавказ" третій пором РФ – "Славянин", який агресор використовував для забезпечення військової логістики – після цього в Азовському морі зникли всі російські кораблі. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що в Азовському морі заразі не фіксується перебування російських військових кораблів.

"Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Темрюк, або періодично перебувати у Таганрозькій затоці, то наразі вирішили залишити акваторію", - додав Плетенчук.

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"Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це, звісно, першою чергою, пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу, взяли циркуль – провели радіус та зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому – це єдина причина, та це єдина мова, яку розуміє наш ворог, - мова сили", - підкреслив Плетенчук.

За його словами, важливе те, що це останній паром РФ в Азово-Чорноморському регіоні. Як уточнив речник, "Славянин" росіяни зняли з рейсу Кавказ – Варна та перекинули для забезпечення військової логістики.

"Тобто він використовувався для міжнародних перевезень до того моменту, поки не було пошкоджено два попередні залізничні пороми. Він використовувався в інтересах військової логістики РФ та був фактично єдиним таким елементом, який зв’язував материкову залізницю з кримською залізницею", - розповів Плетенчук.

Він уточнив, що саме на поромні перевезення у противника припадало три чверті військової логістики, тому що Кримський міст вони для цього фактично не ризикують використовувати. Тому, за словами Плетенчука, "Славянин" у якості елемента логістики був дуже важливим для окупантів.

"Це досить великий паром. Якщо цистернами, він міг брати на себе 50 умовних вагонів", - додав речник.

Також він розповів про ситуацію у Чорному морі.

"У Чорному морі ми спостерігаємо один підводний човен 136-го проєкту. Це стала практику переходу до фактично присутності у Чорному морі за рахунок саме підводних човнів. До цього досить тривалий час, понад тиждень, взагалі не було ніяких одиниць, але, звісно, покинути повністю акваторію Чорного моря вони не собі не можуть дозволити, хіба що мова йде про надводні кораблі", - сказав військовий.

Нагадаємо, 23 липня губернатор Краснодарського краю звинуватив Україну в атаці на поромне судно. Ввечері того ж дня Генштаб ЗСУ відзвітував про успішне ураження порома "Славянин", який загарбники використовували у військових цілях.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, "Славянин" - залізничний паром, який призначений для транспортування залізничних вагонів по Керченській протоці. Раніше, у травні, було суттєво пошкоджено два таких пороми - Авангард та Конро Трейдер. Після ураження "Славянина" більше поромів такого класу немає у цьому регіоні. У ворога залишилися лише автомобільні пороми, які призначені для того, щоб перевозити автомобільний транспорт Керченською протокою.

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