Також відомо, що ЗСУ не атакують цивільні судна, що пересуваються Керченською протокою, яка офіційно закрита Україною.

Частина незаконно побудованого росіянами Кримського мосту знаходиться в територіальних водах України. Як пояснив в ефірі Новини.LIVE речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, цей шляхопровід - законна ціль для Сил оборони, тому нещодавній підрив опору мосту фахівцями української спецслужби цілком зрозумілий.

"Ми робили, робимо і будемо робити надалі все від нас залежне... Це абсолютно законна ціль. Почати треба з того, що частина цього мосту взагалі знаходиться у територіальному морі, територіальних водах України. Тому, звісно, ці кейси мають повторюватися, й сподіваюся обов’язково повторяться хоча б у цьому році", - сказав представник ВМС.

Він також прокоментував ситуацію, яка зараз спостерігається у Чорному та Азовському морях.

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"Насправді можна сказати, що Чорне море станом на зараз це "сіра зона". Фактично вони (росіяни - УНІАН) виходити в море та використовувати його у якості об'єкта для своїх дій не можуть. Ми теж не можемо виходити бойовими одиницями відкрито. Й у повітрі функціонує російська авіація, на жаль. Проте цивільне судноплавство здійснюється - звертаю увагу, що жодне цивільне судно від наших рук не постраждало, хоча вони так само знаходяться у зоні ураження", - наголосив Плетенчук.

Він уточнив, що ці судна пересуваються зокрема Керченською протокою, яку Україна офіційно закрила тому, що, по перше, має на це право, по друге - це зона бойових дій.

"З усім тим нею здійснюється судноплавство в російські офіційні порти на Азові", - пояснив речник.

Він підкреслив, що Сили оборони здійснюють вогневий контроль Азовського моря, й відповідно українські ракетники, дрони контролюють відповідну акваторію від присутності російських кораблів. Водночас цілодобово у повітрі чергують різноманітні дрони, військові літаки та гелікоптери.

Кримський міст - останні новини

Як писав УНІАН, 3 червня СБУ підірвала Кримський міст під водою - опори шляхопроводу були заміновані понад тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. Потім вибухові пристрої активували дистанційно.

За даними СБУ, підводні підпірки опор пошкоджено. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, Росія має альтернативу Кримському мосту, але є нюанс. За його словами, ця споруда є дуже важливою частиною військового логістичного ланцюга РФ, бо ним пересуваються вантажівки з боєкомплектом та особовий склад противника.

Наразі росіяни розбудовують потужну інфраструктуру та намагаються з’єднати РФ з окупованим Кримом через Донецьку, Херсонську та Запорізьку області автомобільними та залізничними шляхами.

Водночас президент України Володимир Зеленський оцінив удар СБУ по Кримському мосту. Він вважає, що операція вдалася на 7-8 балів із 10.

"Були дуже вдалі кроки, були й кроки, скажімо так, ми називаємо, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли, називаємо 7-8. Не 10 балів, а 7-8, так було з Кримським мостом", - наголосив глава держави.

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