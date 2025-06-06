Окупанти намагаються з’єднати РФ з Кримом через окуповані території.

Росіяни вкладають великі гроші у логістику на суходолі, щоб мати альтернативу підірваному Кримському мосту. Це дуже ускладнює їм життя, бо шлях через окуповані території більш досяжний для Збройних сил України.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Військовий наголосив, що Кримський міст є дуже важливою частиною військового логістичного ланцюга РФ - ним пересуваються вантажівки з боєкомплектом та особовий склад.

Як зазначив Плетенчук, у росіян залишається обхідний шлях суходолом, де вони розбудовують потужну інфраструктуру та намагаються з’єднати РФ з Кримом через Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. Йдеться про автомобільні та залізничні шляхи:

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"По-перше, міст все одно більш безпечний, бо він охороняється набагато краще. По-друге, він набагато далі від лінії бойового зіткнення. Тобто уразити штатними засобами на суходолі, звісно, легше".

За його словами, ситуація щодо стану споруди постійно моніториться, й поки про це надходять суперечливі дані. Деякі російські пабліки повідомляють про проблеми з рухом, але так звані "офіційні посадові особи" кажуть, що його нібито повністю відновлено.

Як пояснив Плетенчук, вибух не справив належного враження на деяких людей, бо не мав звичної для інших подібних подій "яскравої картинки", наприклад, з величезним стовпом полум’я та дуже потужними звуками.

"Але це було під водою, вода не стискається, це не повітря. Та, якщо вибухова хвиля під водою з’являється, то вона весь свій тиск передає…Тому вони обов’язково будуть досліджувати результати цього вибуху. Й враховуючи, що ця опора - одна з тих, що знаходяться безпосередньо біля Керченської протоки, наслідки можуть бути серйозними", - впевнений військовий

Він пояснив, що після попередньої атаки Сил оборони росіяни нібито відновили залізничну частину Кримського мосту, але повноцінно навантажувати її не можуть.

Речник ВМС акцентував увагу на складності цієї операції, незалежно від того, що саме використовувалося під час підриву, оскільки туди доставили вибухові пристрої. За його словами, є два шляхи до мосту. Перший - суходолом, який охороняють багато різноманітних структур РФ, в тому числі прикордонники, ФСБ, Росгвардія, поліція та військові. Другий шлях - підводний, який теж щільно захищений окупантами:

"Там росіяни роками топили якісь споруди, щоб туди не могло нічого непомітно дістатися. Там теж купа спостережних постів, берегова охорона, різноманітні сенсорні датчики для викриття підводної та надводної обстановки… Тому обидва варіанти виглядають якимось фантастичними. Але тим не менш СБУ це зробила".

Він додав, що захоплення викликає навіть той факт, що українська спецслужба зробила відео вибуху, яке згодом було оприлюднено.

Кримський міст

Як писав УНІАН, після окупації АРК росіяни незаконно побудували Кримський міст, що з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу.

Сили оборони двічі атакували споруду: 8 жовтня 2022 року, коли вибух призвів до обвалення двох прольотів автошляху та масштабної пожежі на залізничній частині мосту, та 17 липня 2023 року морськими дронами, коли було зруйновано один з автодорожніх прольотів.

3 червня 2025 року СБУ підірвала міст под водою - агенти спецслужби замінували опори шляхопроводу. Згідно з офіційними даними, підводні підпірки опор пошкоджено на рівні дна завдяки 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Як відомо, Росія захищає Кримський міст за допомогою багаторівневої системи оборони, яка охоплює воду, сушу й повітря. Один із ключових елементів — це підводні бар’єри, зокрема затоплені кораблі та інженерні греблі, які повинні перешкоджати проникненню морських дронів.

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