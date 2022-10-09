Російські загарбники вивозять свої сім’ї до Криму.

Росіяни на півдні відреагували на вибух на Кримському мосту активним вивезенням своїх родин з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, як окупанти на півдні відреагували на те, що Кримський міст запалав, та чи не призвело це до посилення ворожих атак в ході бойові дій.

"Враження таке, що не до атак їм зараз, тому що атаки не збільшились. Але ось пакування речей і вивезення родин активізувалося. З тимчасово окупованої Херсонщини вони почали вирушати в бік Криму, логіки в них ніколи не було, тому ми спостерігаємо просто за явищем. Вони просуваються в бік Криму, напевно, що, сподіваючись скористатися тим, що поки ще функціонує на цьому напрямку. Той самий Кримський міст, який поки ще має деяку пропускну спроможність", - акцентувала Гуменюк.

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Також начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня повідомила, що ЗСУ продовжують просуватися вперед на півдні, і російські загарбники відчувають тиск.

"… активність наших військ дуже бентежить ворога. Вони дійсно розгублені, вони відчувають наш тиск, вони поступаються, і ми говорили про те, що просування є, воно повільне, але воно дуже стабільно відбувається, і маленькими кроками ми все ж таки рухаємось вперед",- підкреслила Гуменюк.

Вибух на Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

У РФ заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг. Було пошкоджено полотно на залізничній та автомобільній частинах мосту. Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

Згідно з повідомленням російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим мостом відновлено.

Сьогодні, 9 жовтня, Гуменюк повідомила, що з початку активних дій в Херсонській області звільнено понад 1 тис. 170 кв. км території. З початку війни підрозділи Сил оборони деокупували на Херсонщині понад 2,4 тис. кв. км території.

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