Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежі, що виникли внаслідок російської атаки.

Російські окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг дронами, у місті лунали потужні вибухи. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто", – заявив він у Телеграм.

Тим часом місцеве медіа "Свої" повідомляє, що в місті виникло декілька пожеж на тлі російської атаки.

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У мережі вже зʼявляються кадри з наслідками ворожої атаки:

Атаки РФ по Україні

Попри заяви про готовність до перемирʼя, Росія продовжує тероризувати українські міста. 24 березня російські окупанти завдали удару по Сумах. Постраждали багатоповерхівки та школа. Кількість постраждалих у Сумах перевалила за сотню. Серед них є діти.

Крім того, під ворожим ударом був Ізюм Харківської області. Місто атакували щонайменше 14 безпілотників, повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Днями під ударом РФ опинився також Кропивницький. Місто пережило найбільш масовану ворожу атаку за весь час повномасштабної війни. Місцева влада повідомляла, що противник випустив понад 20 ударних БПЛА під час тієї атаки. Постраждав і приватний сектор, і багатоповерхівки.

Серед постраждалих у Кропивницькому були діти. Також повідомлялося, що одна особа отримала важкі опіки.

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