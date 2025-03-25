Наразі про постраждалих не повідомлялося.

Вночі бійці української протиповітряної оборони відбивають чергову дронову атаку, російські окупанти знову запустили по Україні "шахеди".

Згідно з останніми даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, безпілотні літальні апарати загарбників досі є у Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Також повідомляється про руйнування в Ізюмі.

Оновлено о 01:25: Група дронів летить з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

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Оновлено о 01:00: Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав у Telegram, що у місті зафіксували удари 14 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed":

"Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину, без постраждалих".

А ввечері на дитячий майданчик в Індустріальному районі Харкова впав безпілотник невідомого типу. Також обійшлося без постраждалих.

Російські удари по Україні

Минулої ночі Російська Федерація також атакувала країну безпілотниками. Згодом стало відомо, що внаслідок цієї атаки виникли пожежі в Запорізькій та Київській областях. Постраждали щонайменше дві людини.

Вже вдень загарбники вдарили ракетою по центру Сум, в епіцентрі опинилися школа та житлові будинки. Згідно з останніми даними, постраждали 90 людей, 17 з них - діти.

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