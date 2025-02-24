Вони скинули на власну територію 23 керовані бомби.

За минулу добу російські війська провели 19 штурмів позицій Сил оборони України на Курському напрямку, два боєзіткнення досі тривають.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі Facebook, на цьому напрямку росіяни завдали 14 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, а також здійснили 346 артилерійських обстрілів.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення. На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в бік Вовчанська та Западного, один бій триває. На Куп’янському зафіксували три штурми позицій ЗСУ в районі Загризового та в напрямку Богуславки, два боєзіткнення тривають.

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На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Шийківки, Новоплатонівки, Зеленої Долини, Чернещини. Наразі триває одне боєзіткнення. Слов’янськ зазнав авіаудару.

Також Сили оборони відбивають одну наступальну дію загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбили. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка. На Торецькому росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони, основні зусилля сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське, чотири атаки ще тривають.

На Покровському напрямку загарбники 22 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград. В Генштабі розповідають про нові втрати РФ:

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них - безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників".

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили десять атак РФ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще одна атака триває. На Гуляйпільському авіаційних ударів зазнали Зелене Поле та Гуляйполе. На Оріхівському захисники України відбили одну атаку в районі Степового.

Бої в Курській області

Нагадаємо, у серпні Сили оборони перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа почали просуватися вглиб території Росії. Це була перша українська загальновійськова операція на прикордонній території з початку повномасштабного вторгнення.

На початку січня повідомлялося про початок нового українського наступу на Курщині. Попри численні спроби, росіянам не вдається вибити українські війська з цієї території.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці не мають територіальних претензій до Курської області, а лише прагнуть повернути свої, тому вона може стати предметом обміну під час переговорів з Росією.

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