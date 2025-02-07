За словами президента, українські військові просунулися на 2,5 кілометра.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони розпочали новий наступ на території Курської області РФ.

Про це він розповів в інтервʼю Reuters. За словами президента, українські військові просунулися на Курщині на 2,5 кілометра. Інших подробиць глава держави не розкрив.

Раніше російські ресурси повідомляли про українську атаку на Курщині. Проте в РФ заявили, що її нібито було відбито.

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Зеленський також зазначив, що до активних бойових дій на території Курської області РФ після кількатижневої паузи повернулися тисячі північнокорейських військових.

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