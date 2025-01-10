В обидвох випадках постраждали сили які наступали, пише видання, аналізуючи втрати з обох сторін.

У неділю російські та українські сили розпочали наступальні операції в Курській області, імовірно, намагаючись випередити одна одну або зірвати плани противника. Проте обидві атаки принесли мінімальні результати і супроводжувалися значними втратами для нападників, пише Forbes.

Росіяни, ймовірно, за участі 34-ї мотострілецької бригади або 155-ї бригади морської піхоти, здійснили шість хвиль атак, використовуючи близько 50 одиниць техніки, включно з танками, бойовими машинами піхоти та легкими "баггі". Вдень, рухаючись відкритими засніженими полями, вони потрапили під масований обстріл українських безпілотників, ракет і артилерії.

Українська 47-ма механізована бригада, оснащена бронетехнікою американського виробництва, змогла ефективно протидіяти атаці, завдавши серйозних втрат російським силам. Втрати росіян склали 45 загиблих і 53 поранених, що відповідає чисельності майже однієї роти.

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Український наступ: складнощі в Бердині

Українські сили, зокрема десантники з 80-ї десантно-штурмової бригади, спробували просунутися до селища Бердин на північному краю Курського виступу. Для атаки вони використовували броньовані вантажівки американського виробництва та бойові машини Stryker.

Російські війська, обороняючи Бердин, застосували вибухонебезпечні безпілотники, якими керували через оптоволоконні кабелі. Це ускладнювало їхнє глушіння українськими засобами радіоелектронної боротьби. Безпілотники знищили кілька "Страйкерів" та завдали серйозних втрат українцям.

Через кілька днів після боїв залишається незрозумілим, чи вдалося українським силам втримати позиції в Бердині, оскільки є свідчення про повернення росіян у селище після боїв.

Обмежені результати

Оборонні переваги, підсилені сучасними технологіями, зокрема безпілотниками, перетворюють сучасний бій на "прозоре" поле бою, де кожен рух може бути поміченим. Роб Лі, експерт Інституту дослідження зовнішньої політики, зазначив, що жодна зі сторін не досягла значних територіальних змін у цьому регіоні.

"Здається, одночасні наступи одночасно закінчилися кривавою катастрофою - для сторони, яка нападала", - підсумувало видання.

Ситуація в Курській області: що відомо

Напередодні україньскі оборонці почали нову наступальну операцію в Курській області. За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, Сили оборони атакували РФ з трьох різних напрямків.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що на тлі нової української атаки на Курщині Росія змушена перекидати у цей регіон додаткові війська з Харківщини. Зокрема активність ворога впала на Вовчанському напрямку.

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