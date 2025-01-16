Серед захоплених солдатів є військові з тимчасово окупованого Севастополя.

В Курській області РФ українські військові взяли у полон майже три десятки військовослужбовців РФ. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з утримання визначених районів на території Курської області російської федерації", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що 27 російських солдатів взяті у полон під час виконання бойового завдання. Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії й тимчасово окупованого міста Севастополь.

"Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", - заявили українські військові.

Десантно-штурмові війська ЗСУ закликають й інших солдатів РФ не чинити опір й здаватися в полон. Українські військові дотримуються всіх норм Міжнародного гуманітарного права, і не вбивають тих, хто вирішив добровільно скласти зброю.

Окупанти в полоні - останні новини

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" взяли в полон 23 російських окупанти на Торецькому напрямку. Серед полонених росіян є як ті окупанти, що здалися добровільно, так і знайдені у підвалах чи захоплені у полон під час штурмів.

Йдеться, що цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання, їх передадуть відповідним службам. В бригаді сподіваються, що незабаром їх обміняють на полонених українських захисників.

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