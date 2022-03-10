Лавров назвав пологовий будинок "базою ультраправого батальйону "Азов".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що російські війська свідомо атакували пологовий будинок у Маріуполі.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Анталії.

"На засіданні Радбезу ООН були пред’явлені факти нашою делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" й іншими радикалами, звідти вигнали усіх породіль, увесь медперсонал. Це була база ультрарадикального батальйону "Азов". Ці дані були пред’явлені три дні тому. Тому робіть висновки самі", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

Внаслідок удару поранені 17 осіб.

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