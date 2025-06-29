Видання зазначило, що у зв'язку з повільним просуванням російського наступу, війна в Україні ризикує затягнутися ще на кілька років.

За нинішніх темпів нового наступу Росії, їй знадобиться багато років, щоб досягти поставленої мети. У зв'язку з цим, імовірно, війна в Україні затягнеться і триватиме ще й у 2026 році.

Як зазначає CNN, в Україні вже кілька місяців обговорюють горезвісний російський наступ, який буде спрямований на повне захоплення Донбасу і південних областей.

"Поки що він не вражає, але росіяни домоглися деяких успіхів і значно збільшили чисельність своїх військ у деяких областях", - констатувало видання.

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Російські війська намагаються просунутися в декількох районах 1200-кілометрової лінії фронту. Кремль заявив, що наступ буде тривати доти, доки він не захопить усю східну частину Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За нинішніх темпів прогресу це займе багато років.

"Але оскільки адміністрація Трампа менш зацікавлена в проведенні переговорів про припинення вогню, війна, найімовірніше, затягнеться до кінця цього року і до 2026 року", - написало видання.

Крім того, CNN додало, що безпілотники продовжують відігравати велику роль у війні. "Росіяни штампують дешеві безпілотники, призначені для придушення ППО і пропуску деяких ракет. Росіяни все частіше використовують цю тактику для ударів по українських містах", - зазначило видання.

Служба безпеки України підрахувала, що РФ випускає близько 200 "шахедів" щодня і має на складі близько 6000 дронів-імітаторів.

Зі свого боку Україна нарощує виробництво безпілотників великої дальності, щоб атакувати російські аеродроми, нафтопереробні заводи і транспорт.

"Обидві сторони продовжують розвивати оборонну промисловість, яка дозволяє їм продовжувати воювати, навіть якщо масштаби російського виробництва набагато перевершують українські. Величезний російський військовий конгломерат "Ростех" виробляє, за оцінками, 80% обладнання, яке використовується проти України", - написало видання.

Але військовий бюджет Росії становить близько 40% від її загальних державних витрат - понад 6% від її ВВП. Це підстьобує інфляцію, і російський диктатор Володимир Путін уже визнав, що зростання ВВП цього року буде "скромним" і навіть припустив, що витрати на оборону скоротяться вже у 2026 році.

"Хоча довгостроковий прогноз для Росії може бути похмурим - економічно і демографічно - у короткостроковій перспективі вона може продовжувати фінансувати армію чисельністю більше ніж півмільйона осіб, що перебуває в Україні або біля її кордону. Незважаючи на величезні втрати, російська армія все ще може генерувати сили, що набагато перевершують українські", - констатувало видання.

Війна в Україні: новини

Офіцер резерву і військовий експерт Андрій Крамаров розповів, від чого залежить закінчення літнього наступу РФ. На його думку, найближчим часом відбуватиметься інтенсифікація бойових дій на лінії зіткнення.

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