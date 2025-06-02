При цьому військові зазначили, що зараз робота стала напруженішою. Росіян підтягують сили на кордон з Україною.

Артилеристи 117-ї бригади ТРО ЗСУ, які стоять на Сумському напрямку, розповіли про ситуацію на кордоні з Росією та новий наступ росіян.

Артилеристи ЗСУ, позиції яких розташовані в Сумській області на кордоні з Курською областю, погоджуються з даними ЗМІ про те, що окупантам вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили. Вони зазначили, що тут мало механізованих штурмів, але дуже багато піхотних "накатів", пише радіо Свобода.

"Можливо, техніка втягуватиметься незабаром. Але я думаю, що її тут дуже мало", – сказав командир батальйону 117-ї бригади ТРО Андрій.

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Військовий має дані про те, що РФ перекидає на Сумський напрямок частину військ із Донецької області. Саме тому розрахунок гаубиці веде стрільбу не тільки на зрив російських штурмів, а й по логістиці ворога.

"Зараз робота стала напруженішою. У них там зосередження на кордоні", – сказав один із бійців бригади.

Видання зазначило, що за чашкою кави в бліндажі військові з-поміж іншого обговорюють і переговори в Стамбулі та погрози Кремля захопити шість українських областей. Але вони не вірять, що загарбникам це вдасться, адже українці вже навчилися воювати.

"Переговори можливі, але нас історія вже навчила, починаючи з 2014 по 2019 рік, як ведуться переговори. І, повірте, в очах цих хлопців ви не знайдете надії на переговори", - сказав командир батальйону Андрій, а його побратими підтвердили ці слова.

"У моєму розумінні кінець війни – це коли в Росії буде повністю знищене бажання коли-небудь ще раз спробувати напасти на Україну. Коли я йшов на війну, я готувався на п'ять років мінімум. Уже пішов четвертий рік, я думаю, може ще, дасть Бог, і закінчиться через півтора року. Хочеться в це вірити", - поділився військовий.

Видання зазначило, що на Сумщині засіяні поля, а військові навіть жартують, що цей факт додає оптимізму.

"Люди вірять, що ми будемо стояти. Люди побачили на деяких напрямках, що ми не йдемо назад. Плюс місцеві між собою спілкуються, і це працює, як сарафанне радіо: Алло, що там, біжимо – не біжимо? Допомагаємо, ремонтуємо, щось донатимо, чи можна сіяти поле? Ми кажемо: все окей. Ось вам посилання на збори, а поле сіяти можна. Ми тут вже як позавідомча охоронна компанія", - розповів Андрій.

Ситуація на Сумському напрямку

Окупанти продовжують спроби просунутися вглиб української території. Зокрема, ворог просунувся у Сумській області. Моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що ворог окупував Володимирівку.

А 31 травня на Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію ще 11 населених пунктів. В обласній військовій адміністрації закликали людей не зволікати з виїздом.

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