Поплічник Путіна пригрозив Україні та західним партнерам ядерним ударом у разі програшу ЗС РФ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що Путін завдасть ядерного удару по Україні, якщо Росії загрожуватиме розпад.

У своєму зверненні 31 березня Лукашенко заявив, що обидві сторони, в тому числі Росія, "розуміють, що домагатися перемоги не можна".

Водночас поплічник Путіна пригрозив Україні та західним партнерам ядерним ударом у разі програшу ЗС РФ на полі бою: "Українці вважають, що вони переможуть? Це дурниці. Не можна перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, буде застосовано найстрашнішу зброю".

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Лукашенко додав, що отримав "інсайдерську інформацію" про нібито між військовими ЗСУ та ЗС РФ без попередніх умов. "Командири бригад починають домовлятися. Доходить до того, що вони повідомляють росіянам, що ось в цьому квадраті завтра буде завдано удару", - сказав Лукашенко.

У цьому ж виступі Лукашенко знову звинуватив Польщу у підготовці нападу на Білорусь: "Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі для знищення нашої країни. Роблять з наших втікачів бойовиків, а по простому - бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми теж маємо цю інформацію".

Білорусь підтримує агресію Путіна - що відомо

Лукашенко віддав усі військові об'єкти Білорусі у користування російських сил. Саме з території республіки у перші дні повномасштабного вторгнення рухались колони танків окупантів.

Наразі РФ використовує Білорусь як "хаб" з перекидання зброї й техніки на схід України та полігон для навчання мобілізованих. Так само активна російська авіація у білоруському небі, яка регулярно збирає розвіддані для майбутніх ударів по Україні.

Сам Лукашенко очевидну співпрацю з Путіним заперечує, однак проти Білорусі теж запроваджені санкції як проти агресорки.

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