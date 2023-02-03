Повітряна тривога означає загрозу завдання ракетних ударів.

Вранці, 3 лютого, у Києві та низці регіонів України пролунав сигнал тривоги. Повітряна тривога означає загрозу завдання ракетних ударів.

Карта повітряних тривог

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Імовірно, тривога була оголошена у зв’язку з активізацією російської авіації у Білорусі. Як пише Беларускі Гаюн, у цей же проміжок часу окупанти підняли у небо носій ракет "Кинджал" МіГ-31К та літак з відстеження цілей для завдання ракетних атак А-50У.

Ситуація в Білорусі - актуальні дані

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.

Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Росія використовує білоруські полігони для навчань своїх мобілізованих, яких потім перекидає на схід України. Водночас льотно-тактичні навчання "союзних" військ можуть бути не більш як ІПСО, щоб роззосередити українські сили.

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