Вранці, 3 лютого, у Києві та низці регіонів України пролунав сигнал тривоги. Повітряна тривога означає загрозу завдання ракетних ударів.
Карта повітряних тривог
Імовірно, тривога була оголошена у зв’язку з активізацією російської авіації у Білорусі. Як пише Беларускі Гаюн, у цей же проміжок часу окупанти підняли у небо носій ракет "Кинджал" МіГ-31К та літак з відстеження цілей для завдання ракетних атак А-50У.
Ситуація в Білорусі - актуальні дані
У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.
Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.
Росія використовує білоруські полігони для навчань своїх мобілізованих, яких потім перекидає на схід України. Водночас льотно-тактичні навчання "союзних" військ можуть бути не більш як ІПСО, щоб роззосередити українські сили.