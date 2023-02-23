Лукашенко віддав військову інфраструктуру Білорусі в повне розпорядження Путіна.

Олександр Лукашенко на тлі постійних натяків про перспективи вторгнення його армії в Україну раптом заявив, що не бачить на кордоні країни концентрації ЗСУ.

"Поки, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, ні, тим більше, України концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо", - сказав він в інтерв'ю китайським ЗМІ.

Напередодні білоруські пропагандисти обурювалися посиленою підготовкою українських прикордонників до можливого вторгнення РФ та Білорусі.

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Ситуація в Білорусі - актуальне

Станом на січень 2023 рік у Білорусі перебувало до 11 тисяч російських військовослужбовців. Там росіяни проводять свої "навчання" й, імітуючи тренувальні вильоти, збирають розвіддані для завдання по Україні ракетних ударів.

Лукашенко віддав військову інфраструктуру республіки у цілковите розпорядження Путіна. Наразі на цих об'єктах білоруси тренують частково мобілізованих окупантів.

На думку розвідки, Лукашенко поки не готовий воювати на боці Росії проти України й "водить Путіна за ніс". Під час зустрічі з главою Кремля білоруський диктатор заявив, що вступить у війну, тільки якщо чужа країна вчинить щодо Білорусі пряму агресію.

Війна в Україні - актуальні новини 23 лютого

Напередодні Генштаб констатував, що наступ РФ набирає обертів - противник перекидає для штурмів додаткові війська.

Втім, наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.

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