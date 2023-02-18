Цей процес підтвердив і Лукашенко, обмовившись про виконання якихось домовленостей.

Росія має намір поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі з метою переозброєння своєї армії для підтримки тривалої війни проти України.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), 17 лютого білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі з Путіним підтвердив, що РФ вже почала цей процес. Зокрема, він заявив, що білоруська аерокосмічна промисловість готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

Крім того, Лукашенко заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російського "КАМАЗа" і висловив готовність допомогти Росії у виробництві електронних компонентів для заміщення втраченого західного імпорту.

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Лукашенко обмовився, що Білорусь на 100% виконує "угоди про співпрацю у сфері оборони і безпеки", укладені нібито "три місяці тому".

Аналітики ISW вважають, що РФ активніше використовуватиме військово-промисловий комплекс Білорусі для посилення власного військового потенціалу.

"Додаткові Су-25 і запчастини для вантажівок, ймовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або оснащені для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш терміново необхідної техніки", - зазначають експерти.

ISW додає, що Кремль використовує елементи білоруського оборонного потенціалу для збільшення російського оборонного виробництва, оскільки "Путін прагне відновити російський оборонний потенціал для підтримки тривалої війни з Україною".

Як Лукашенко підігрує Путіну

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці Росії, але тільки в одному випадку. Він заявив, що це можливо, якщо з України: "хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей".

На це відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що навіть у такому випадку українці боротимуться до кінця і виживуть.

Після скандальних заяв Лукашенко поїхав до Путіна в Москву. Диктатори зустрілися в Московській резиденції глави Кремля в п'ятницю, 17 лютого, щоб знову "перемити кістки" Заходу й обговорити спільне протистояння "миролюбним країнам" (як зазначив Лукашенко).

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