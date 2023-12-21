Найбільше атак ворог провів на Авдіївському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога, де противник намагався прорвати оборону українських військ.

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

А на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні: новини

Російські окупанти активізувалися на сході України. Ворожий наступ силами до ротно-тактичної групи відбувається по всій лінії фронту, водночас передумов для виведення українських сил з Авдіївки наразі немає.

Українські захисники знищили три РСЗВ "Ураган", якими росіяни обстріляли Херсон 19 грудня. За словами речниці Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, військові намагаються максимально нищити ворожий технічний потенціал.

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