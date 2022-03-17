Зокрема, йдеться про термін від декількох днів до півтора тижня.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, скільки часу знадобиться на узгодження спірних моментів при розробці мирної угоди між Україною та Російською Федерацією.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого має УНІАН.

Зокрема, радник керівника ОП сказав, що одним з ключових аспектів мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною і РФ, має бути негайне припинення вогню і негайне виведення російських військ з територій України.

"Інакше ніяк. Однак переговори - це масштабний процес, в якому беруть участь не тільки Росія та Україна. Беруть опосередковану участь також і наші партнери, в тому числі Польща. Тому що ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", - підкреслив Подоляк.

"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від декількох днів до півтора тижня. За цей час ми маємо наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи, перш за все, інтереси України, яка зазнала величезного руйнування з боку РФ", - заявив Подоляк.

Також у нього поцікавилися, чи завершить підписання Угоди війну, яка триває в Україні вже вісім років.

"Підписання мирного договору може лише завершити гостру фазу конфлікту і дозволити нам перейти до оплакування всіх загиблих і відновлення країни. Але я сумніваюся, що війна для українців на цьому закінчиться. Не після всього, що ми пережили. Зрозуміло також, що у Росії немає жодних шансів довести де-небудь, що окрім неї є ще хтось винний у цій масштабній катастрофі", - заявив Подоляк.

Крім того, у нього запитали, як він уявляє виведення російських військ з України.

"У Росії не залишиться іншого вибору, окрім як почати негайний відступ своїх збройних сил. Після підписання Угоди Віденська конвенція набуде чинності для обох сторін. Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть свої війська з території противника. Тому будь-які спроби затримати російських солдатів на українських землях будуть юридично безпідставні", - сказав Подоляк.

Разом з тим, у нього запитали, яка сила змусить Росію поважати міжнародне право, якщо, бомбардуючи лікарні та школи, вона вже порушила більшість чинних конвенцій.

"Щоб убезпечитися від подібних ситуацій, хочемо детально прописати в Угоді конкретний план виходу російських військ. І отримати підтримку наших партнерів. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов і безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський, і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки в Європі.

Війна проти України: